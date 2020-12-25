Женщина отдала 400 тысяч рублей мошенникам в Кузнецке

Деньги на гадалку женщина заняла у родственников и в результате поняла, что ей нужно будет взять кредит, чтобы отдать этот долг. Она написала про это в соцсетях. После этого ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Им она перевела еще 72 750 рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.