Женщина отдала 400 тысяч рублей мошенникам в Кузнецке
Жительница Кузнецка обратилась в гадалке в соцсетях и отдала за ее услуги 386 тысяч рублей. Позже она отдала еще 72 750 рублей мошенникам, которые представились сотрудниками банка и предложили взять кредит. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
Деньги на гадалку женщина заняла у родственников и в результате поняла, что ей нужно будет взять кредит, чтобы отдать этот долг. Она написала про это в соцсетях. После этого ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Им она перевела еще 72 750 рублей.
«По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.