Женщина оставила младенца на обочине трассы под Кемерово
Женщина оставила трехмесячного ребенка на обочине трассы Кемерово — Томск, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на СК РФ по Кемеровской области.
24 декабря в полицию заявили о пропаже 36-летней женщины с младенцем. Следствие установило, что мать уехала с трехмесячной дочерью на машине.
Позже автомобиль остановили на трассе, однако ребенка в нем не оказалось. Женщина призналась, что посчитала дочь мертвой и оставила на обочине.
В регионе ведут поиски младенца.
Против матери завели уголовное дело об убийстве малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии. Планируется направить ее на психиатрическую экспертизу.