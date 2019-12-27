Женщина оставила младенца на обочине трассы под Кемерово

24 декабря в полицию заявили о пропаже 36-летней женщины с младенцем. Следствие установило, что мать уехала с трехмесячной дочерью на машине.

Позже автомобиль остановили на трассе, однако ребенка в нем не оказалось. Женщина призналась, что посчитала дочь мертвой и оставила на обочине.

В регионе ведут поиски младенца.

Против матери завели уголовное дело об убийстве малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии. Планируется направить ее на психиатрическую экспертизу.