Женщина оставила грудного ребенка в соседской коляске в Санкт-Петербурге

В подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге 11 августа нашли грудного ребенка. Девочка лежала в коляске на лестничной клетке между этажами.

Коляска принадлежала жительнице этого подъезда. Об этом рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Позже полицейские выяснили, что отец девочки 42-летний житель Молдавии. Он рассказал, что вернулся 12 августа из командировки и не обнаружил дома ни жены, ни ребенка. Когда узнал, что его дочь женщина оставила в соседнем подъезде, объяснить ее поступок не смог.

У матери ребенка есть еще двое старших детей. Она лишена родительских прав. Оба родителя неоднократно привлекались к административной ответственности. Женщину разыскивает полиция.

Следователи собираются завести уголовное дело по статье 125 «Оставление в опасности». Высшая санкция по ней — лишением свободы на срок до одного года.

Ранее мигрант из Киргизии отнес своего новорожденного внука в московскую полицию, но о родстве умолчал. Он представил ребенка как подкидыша. Так он пытался уберечь свою дочь от позора, которую бросил муж во время беременности.