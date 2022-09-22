Женщина организовала казино в Новосибирске | 360°

Криминал 22 сентября 2022, 21:22 Поделиться Telegram

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Viber Женщина организовала казино в Новосибирске

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Жительница Новосибирска пойдет под суд за незаконную организацию казино в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на прокуратуру.

По данным ведомства, она установила 41 комплект игрового оборудования. Также женщина принимала деньги, проверяла работоспособность техники, контактировала с посетителями.

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Уголовное дело передано в суд.

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