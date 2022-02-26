Женщина ограбила своих подруг во время застолья в Хабаровском крае

В Вяземской районе Хабаровского края во время дружеских посиделок две женщины лишились своего имущества. Их предприимчивая приятельница украла у одной хабаровчанки телефон, а из заначки хозяйки квартиры вытащила четыре тысячи рублей.

Как сообщает transsibinfo.com со ссылкой на «Вяземские вести», три женщины распивали алкогольные напитки в квартире одной из них. Когда одна из участниц застолья, выпив лишнего, легла спать, а хозяйка квартиры ушла на кухню и начала ссориться со своим кавалером, третья гражданка, находящаяся в квартире, украла у своей спящей знакомой смартфон, а также вытащила из тайника хозяйки квартиры четыре тысячи рублей. Общий ущерб от кражи составил 50 тысяч рублей.

Женщину, которая ранее уже была судима за аналогичные нарушения закона, задержали полицейские. Она возместила ущерб в полном объеме, однако в скором времени преступница все равно предстанет перед судом.