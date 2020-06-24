Женщина оформила кредит на 2,5 млн рублей на жительницу Новокузнецка
Женщина под видом сотрудницы брокерской компании оформила кредит на 2,5 миллиона рублей на жительницу Новокузнецка. После она похитила деньги. Об этом сообщила «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу МВД Кузбасса.
По данным РИА ФАН, псевдоброкер позвонила пострадавшей и предложила онлайн-заработок. В пресс-службе уточнили, что потом «мошенница через компьютерную программу удаленного доступа, которую ранее „посоветовала“ новокузнечанке, вошла в личный кабинет ее онлайн-банка». После она оформила заявку на кредит в 2,5 миллиона рублей и похитила деньги.
Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».