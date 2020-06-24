Женщина оформила кредит на 2,5 млн рублей на жительницу Новокузнецка

По данным РИА ФАН, псевдоброкер позвонила пострадавшей и предложила онлайн-заработок. В пресс-службе уточнили, что потом «мошенница через компьютерную программу удаленного доступа, которую ранее „посоветовала“ новокузнечанке, вошла в личный кабинет ее онлайн-банка». После она оформила заявку на кредит в 2,5 миллиона рублей и похитила деньги.

Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».