Криминал 04 августа 2023, 13:12 Женщина обворовала сувенирный магазин в московском метро Женщину из Якутска заподозрили в краже сувениров из лавки в метро Москвы на 36 тыс. рублей РИАМО

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Московские полицейские задержали жительницу Якутска, которую заподозрили в краже из сувенирного магазина на станции метро «Павелецкая». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По данным ведомства, ранее судимая 33-летняя женщина вскрыла дверцу прилавка и забрала сувенирные товары московского метро. Краденым имуществом она распорядилась по своему усмотрению. Общий ущерб составил более 36 тысяч рублей.

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Против подозреваемой возбудили уголовное дело. На период расследования ей избрали обязательство о явке.

Ранее пассажир московского метро украл телефон из забытой в вагоне сумки. Стоимость гаджета составила около 10 тысяч рублей.