Женщина обвинила знакомого в изнасиловании из-за отказа купить ей продукты
Жительница Югры обвинила в изнасиловании знакомого мужчину за то, что он отказался купить и привезти ей продукты. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на региональные правоохранительные органы.
В отделение полиции она пришла писать заявление в нетрезвом виде. Быстро стало понятно, что следов насилия на ней нет. В результате на нее саму завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления».