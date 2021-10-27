Женщина обвинила экс-супруга в растлении дочери в Новосибирске

Жительница Новосибирска заявила на своего бывшего мужа в полицию. По словам женщины, мужчина растлевал их 12-летнюю дочь. Об этом сообщил «Царьград».

После обращения женщины врач осмотрел девочку и не обнаружил на ее теле никаких признаков. Сам мужчина отверг все обвинения и прошел проверку на детекторе лжи. По его мнению, экс-жена оклеветала его, решив отомстить. Возбуждено уголовное дело.