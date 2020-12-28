Жительница Фрязина обвинила двух девятиклассников в изнасиловании ее 13-летней дочери. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мама семиклассницы заявила сотрудникам правоохранительных органов, что ее дочь изнасиловали ее знакомые в подъезде многоэтажного дома.

Следователи выяснили, что подростки из полных семей и на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояли. С места происшествия изъяли следы вещества бурового цвета и фрагмент упаковки от презерватива.

Ранее в Смоленской области задержали двух подростков по подозрению в изнасиловании и убийстве воспитательницы детского сада. Подозреваемые, несмотря на то, что являются несовершеннолетними, уже имеют судимость за кражу и состоят на учете в полицейском отделе по делам несовершеннолетних.