Криминал 14 июня 2023, 22:28 Женщина обнаружила тайник с пистолетом и гранатой в арендованном дачном участке в Ленобласти

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Женщина обратилась в полицию и рассказала, что обнаружила боеприпасы на дачном участке в поселке Каннельярви в Выборгском районе Ленинградской области. Она снимала эту территорию с 2017-го года. Об этом сообщили «Невские новости».

О своей находке она рассказала утром 13 июня. На месте происшествия сотрудники органов предмет, похожий на пистолет с глушителем, «лимонку», десяток патронов двух видов и 13 печатей и штампов различных организаций. Эти предметы отправили на экспертизу.