Женщина незаконно оформила на себя квартиры на 23 млн рублей в Сочи | 360°

Криминал 12 октября 2022, 12:36 Поделиться Telegram

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Viber Женщина незаконно оформила на себя квартиры на 23 млн рублей в Сочи

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Жительница Сочи, работавшая риелтором, незаконно оформила на себя квартиры друзей. Сумма ущерба составила 23 миллиона рублей, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Женщина имела нотариальные доверенности. С их помощи она заключила на свое имя фиктивные договоры купли-продажи и дарения.

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Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.

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