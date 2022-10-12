Женщина незаконно оформила на себя квартиры на 23 млн рублей в Сочи | 360°

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12 октября 2022, 12:36

Женщина незаконно оформила на себя квартиры на 23 млн рублей в Сочи

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Жительница Сочи, работавшая риелтором, незаконно оформила на себя квартиры друзей. Сумма ущерба составила 23 миллиона рублей, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Женщина имела нотариальные доверенности. С их помощи она заключила на свое имя фиктивные договоры купли-продажи и дарения.

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Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.

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