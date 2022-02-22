Женщина несколько раз ударила ножом своего гостя и вызвала полицию в Екатеринбурге

В одной из квартир на проспекте Ленина в Екатеринбурге застолье закончилось поножовщиной: хозяйка дома ударила своего гостя ножом, а после выставила его за дверь и вызвала полицию.

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Свердловской области, истекающего кровью мужчину в подъезде обнаружил один из жильцов дома. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог четко ответить, что с ним произошло.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Им удалось установить, что в ходе застолья, в котором участвовали две женщины и два мужчины, произошел конфликт. Хозяйка дома напала на своего оппонента с ножом и нанесла ему несколько ударов в область бедра, после чего выставила на лестничную площадку. Затем нападавшая сама обратилась в полицию.

Потерпевший отправлен в больницу, а его обидчица заключена под стражу. Екатеринбурженка уже признала свою вину, ей может грозить до 10 лет тюремного срока.