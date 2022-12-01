Криминал 01 декабря 2022, 13:13 Женщина напала с ножом на пассажирку метро в Москве МВД Москвы: на пассажирку метро напали, потому что та якобы громко говорила по телефону

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В метро Москвы одна женщина ранила другую пассажирку ножом из-за того, что та громко говорила по телефону. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«В вагоне электропоезда, следующего от станции метро „Говорово“ до станции „Минская“ пассажирка спровоцировала конфликт с 36-летней жительницей столицы из-за того, что последняя якобы громко разговаривала по телефону», — сообщили в ведомстве.

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Во время начавшегося скандала подозреваемая высказывала «угрозы жизни и здоровью женщины», затем нанесла потерпевшей удар ножом в область лица. Затем она покинула вагон и скрылась с места происшествия.

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Потерпевшая доехала до станции «Парк Победы», где уже обратилась за помощью к полицейским.

Подозреваемую нашли по горячим следам и задержали на станции «Октябрьское Поле». Ею оказалась 50-летняя жительница столицы. Нож изъят, он оказался туристическим.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит срок до двух лет.