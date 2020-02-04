Женщина напала с ножами на полицейских в ХМАО
Пьяная жительница города Пыть-Ях напала на полицейских, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на соцсети.
Сотрудники полиции прибыли на вызов из-за семейного скандала. Нетрезвая женщина вооружилась ножами и вела себя агрессивно.
В соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео инцидента. На записи видно, что женщина машет ножами. Когда полицейские скрылись за дверью, она начала биться о стены. Один из правоохранителей обезвредил женщину.
Сообщается, что пострадавших из-за действий женщины нет.
Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, по инциденту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.