    04 февраля 2020, 01:43

    Женщина напала с ножами на полицейских в ХМАО

    Ирина Нагайникова

    Пьяная жительница города Пыть-Ях напала на полицейских, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на соцсети.

    Сотрудники полиции прибыли на вызов из-за семейного скандала. Нетрезвая женщина вооружилась ножами и вела себя агрессивно.

    В соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео инцидента. На записи видно, что женщина машет ножами. Когда полицейские скрылись за дверью, она начала биться о стены. Один из правоохранителей обезвредил женщину.

    Сообщается, что пострадавших из-за действий женщины нет.

    Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, по инциденту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.