Женщина напала с ножами на полицейских в ХМАО

Сотрудники полиции прибыли на вызов из-за семейного скандала. Нетрезвая женщина вооружилась ножами и вела себя агрессивно.

В соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео инцидента. На записи видно, что женщина машет ножами. Когда полицейские скрылись за дверью, она начала биться о стены. Один из правоохранителей обезвредил женщину.

Сообщается, что пострадавших из-за действий женщины нет.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, по инциденту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.