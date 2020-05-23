    23 мая 2020, 18:53

    Женщина, к которой отказалась ехать скорая, умерла в Петербурге. Теперь будут разбираться

    Дарья Морозова

    Следователи проведут проверку в медицинском учреждении Санкт-Петербурга, где служба скорой помощи, по предварительным данным, отказалась ехать к женщине, после чего та умерла. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы районной администрации.
    Женщина, к которой отказалась ехать скорая, умерла в Петербурге. Теперь будут разбираться

    По данным СМИ, петербурженка скончалась из-за сердечной недостаточности и хронического тубулоинстерстициального нефрита. Она вызывала скорую, которая отказалась ехать и отказала в госпитализации в связи с недостатком мест в больницах из-за пациентов с коронавирусом.

    Труп девушки нашли после вскрытия ее квартиры в присутствии родителей. Правоохранители проводят проверку по данному инциденту, в частности выясняют, действительно ли в указанный день с этого адреса поступали звонки в скорую помощь.

    Ранее в Свердловской области погибла 67-летняя жительница Кузбасса. Ее также долго не хотели госпитализировать без коронавируса. В итоге она была доставлена в больницу в критическом состоянии. Врачи местной ЦГБ диагностировали рак, вылеченный еще 24 года назад. В итоге женщина погибла от нагноения почки.