Женщина, к которой отказалась ехать скорая, умерла в Петербурге. Теперь будут разбираться

По данным СМИ, петербурженка скончалась из-за сердечной недостаточности и хронического тубулоинстерстициального нефрита. Она вызывала скорую, которая отказалась ехать и отказала в госпитализации в связи с недостатком мест в больницах из-за пациентов с коронавирусом.

Труп девушки нашли после вскрытия ее квартиры в присутствии родителей. Правоохранители проводят проверку по данному инциденту, в частности выясняют, действительно ли в указанный день с этого адреса поступали звонки в скорую помощь.

Ранее в Свердловской области погибла 67-летняя жительница Кузбасса. Ее также долго не хотели госпитализировать без коронавируса. В итоге она была доставлена в больницу в критическом состоянии. Врачи местной ЦГБ диагностировали рак, вылеченный еще 24 года назад. В итоге женщина погибла от нагноения почки.