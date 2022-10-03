Женщина из Волгограда избила свою восьмилетнюю падчерицу | 360°

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Женщина из Волгограда избила свою восьмилетнюю падчерицу

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Жительница Палласовского района Волгоградской области на протяжении двух месяцев жестоко избивала свою падчерицу. Сотрудники органов завершили расследование дела. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное СУ СКР.

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Злоумышленница в период с мая по июнь 2022 года регулярно избивала ребенка руками, ногами, ремнем, утюгом и скалкой. Кроме того, однажды она попыталась утопить девочку в унитазе. В какой-то момент пострадавшая не выдержала избиений и сбежала к соседям, которые и вызвали сотрудников органов. Материалы уголовного дела направили в суд.

Избиения

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