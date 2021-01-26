Женщина из Владимира отдала телефонным аферистам 2 млн рублей
Жительница Владимира позволила телефонным аферистам списать с ее счета два миллиона рублей. Неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками полиции, пишет «Царьград».
Они заявили о возбуждении уголовного дела в отношении гражданки по заявлению Центробанка. Россиянка испугалась и дала мошенникам по их просьбе логин и пароль своей карты.
Сотрудники отделения Банка России во Владимире напомнили, что сообщать по телефону незнакомым людям свои личные данные и реквизиты платежной карты нельзя ни при каких обстоятельствах.