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    26 января 2021, 11:14

    Женщина из Владимира отдала телефонным аферистам 2 млн рублей

    Полина Петрова

    Жительница Владимира позволила телефонным аферистам списать с ее счета два миллиона рублей. Неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками полиции, пишет «Царьград».
    Женщина из Владимира отдала телефонным аферистам 2 млн рублей

    Они заявили о возбуждении уголовного дела в отношении гражданки по заявлению Центробанка. Россиянка испугалась и дала мошенникам по их просьбе логин и пароль своей карты.

    Сотрудники отделения Банка России во Владимире напомнили, что сообщать по телефону незнакомым людям свои личные данные и реквизиты платежной карты нельзя ни при каких обстоятельствах.