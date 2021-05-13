Женщина из Ломоносова обвинила бывшего мужа в растлении детей

Полицейские Петродворцового района планируют завести дело на жителя Ломоносова. Бывшая жена обвинила мужчину в насильственных действиях по отношению к их общим детям. Об этом рассказали «Невские новости».

Заявление подала бывшая жена. Она обратилась к правоохранителям 12 мая. Женщина поделилась информацией о том, что ее прежний супруг растлил их общих детей трех и пяти лет, когда они были у него в гостях. Полицейские добавили, что несовершеннолетние живут с матерью по решению суда, отцу позволено иногда с ними видеться.

Материалы дела передали в СК по региону, решается вопрос о возбуждении дела.