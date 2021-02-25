Женщина из ЯНАО перевела мошенникам более 3 млн рублей

Жительница Надыма перевела мошеннику более трех миллионов рублей. Злоумышленник пообещал женщине прибыль от инвестиций, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на пресс-службу окружного управления МВД.

Уточняется, что позвонивший 34-летней гражданке собеседник представился аналитиком. Он посоветовал ей установить на смартфон специальное приложение и перевести деньги на инвестиционный счет. Женщина послушалась.

Она перечислила на указанные реквизиты не только свои сбережения, но и и 1,1 миллиона рублей, которые взяла в кредит. Далее ей позвонил лжесотрудник банка и заявил, что для вывода средств нужно оплатить еще и банковскую гарантию. Россиянка сделала все по инструкции.

Позже жертва аферистов поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.