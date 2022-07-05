Женщина из Ивановской области измывалась над своими детьми вместе с сожителем

Жительница села Новое Леушино Тейковского района Ивановской области вместе со своим сожителем подозревается в жестоком обращении над собственными маленькими детьми. По версии полиции, она связывала их собачьим поводком. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по Ивановской области.

Местная жительница обратилась в полицию 1 июня. Она рассказала, что увидела на улице пятилетнего мальчика, у которого были связаны руки и ноги. Сотрудники полиции пришли в дом, где проживал пострадавший мальчик. Там они обнаружили еще одного ребенка — связанную аналогичным образом четырехлетнюю девочку. Полицейские подозревают, что 22-летняя мать детей и ее сожитель регулярно издевались над мальчиком и девочкой. Они избивали детей, а также связывали их, чтобы те не могли сбежать. Против злоумышленников возбудили уголовное дело.

«В ходе допросов они вину признали частично, пояснив, что детей связывали в связи с тем, что они гиперактивны, и чтобы не сбежали из дома», — сообщили в ведомстве.