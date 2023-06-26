Криминал 26 июня 2023, 01:02 Жена зарезала впавшего в агрессию из-за попытки мятежа и служившего в «Вагнере» мужа — СМИ V1.ru: жительница Волгоградской области зарезала служившего в «Вагнере» мужа РИА «Новости»

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Жительница Светлоярского района Волгоградской области зарезала служившего в ЧВК «Вагнер» мужа на фоне последних событий с попыткой мятежа. Мужчина проявил излишнюю эмоциональность, сообщил портал V1.ru.

Мужчина очень боялся, что за ним тоже придут, пояснило издание. Во время ужина бывший «вагнеровец» выпил и стал вести себя агрессивно, поднимать руку на жену. Она не стала терпеть это и ударила супруга ножом. Рана оказалась глубокой и серьезной, поэтому мужчина истек кровью еще до приезда скорой.

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Ранее в Омске полиция задержала местного жителя, заказавшего убийство своей супруги. Пара решила развестись, и чтобы не делить имущество, мужчина решил убить жену и нашел исполнителя преступления.

В Кургане двое местных жителей попытались убить соседку и ее внуков из-за того, что их коровы вытоптали огород. 37-летний мужчина и 25-летняя женщина ворвались к своим соседям, облили бензином 59-летнюю женщину, 17-летнего подростка и восьмилетнюю девочку и попытались поджечь.