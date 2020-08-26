Жена заявила в полицию на фельдшера, который мог 11 лет насиловать дочь в Подольске

Фельдшер 11 лет насиловал несовершеннолетнюю дочь в подмосковном Подольске — так утверждает его бывшая жена. Следователи уже задержали мужчину — сейчас он находится в СИЗО. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

12 марта 2020 года в полицию городского округа Подольска с заявлением обратилась 53-летняя женщина, которая сообщила, что ее бывший супруг изнасиловал их общую несовершеннолетнюю дочь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и начали проверку. В ходе расследования выяснили, что 67-летний мужчина мог насиловать несовершеннолетнюю дочь с 2009 до 7 марта 2020 года. Первый раз он сделал это, утверждает следствие, когда дочери было всего шесть лет — на момент последнего изнасилования ей уже исполнилось 17 лет.

По данным следствия, он совершал по отношению к девочке развратные действия сексуального характера с применением насилия. Отец трогал руками ее половые органы, ягодицы и грудь, а также проникал пальцами во влагалище. При этом он удерживал дочь силой, пользуясь ее беспомощным состоянием и подавляя волю к сопротивлению.

Сам мужчина ранее не был судим. Он работал фельдшером в ГБУ ЗМО ППС МП Подольска.

25 августа правоохранители возбудили против него сразу три уголовных дела — за совершение развратных действий без применения насилия совершеннолетним по отношению к лицу, достигшему 12-лет, но не достигшему 14 лет; за совершение тех же действий в отношении к лицу младше 16 лет, а также по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

По информации источника в правоохранительных органах, мужчину ранее задержали. Сейчас он находится в СИЗО.