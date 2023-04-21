Эксклюзив 21 апреля 2023, 14:19 Жена загадочно умершего в Петербурге детектива подтвердила, что он покушался на ее жизнь Жена найденного мертвым в Петербурге детектива Куршева подтвердила, что он угрожал ей

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Частного детектива, которого нашли мертвым в апарт-отеле Петербурга, зовут Сергей Куршев. Его жена Анжела Куршева в беседе с «360» подтвердила, что он подкараулил около гостиницы и угрожал ее жизни.

«Да это так», — сказала она.

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Чтобы справиться со всем произошедшим, женщина сейчас работает с психологом. Ранее СМИ написали, что частный детектив еще несколько месяцев назад поссорился с женой, она уехала от него и жила все это время в гостинице на улице академика Павлова.

Однако мужчина нашел ее там. По словам Анжелы Куршевой, супруг избил ее, связал скотчем, угрожал зарезать. Женщина смогла сбежать от него через окно и попросить о помощи на ресепшен. Когда на место происшествия прибыла полиция, то Куршева нашли мертвым в номере апарт-отеля. По предварительной версии, он мог покончить жизнь самоубийством. Расследование дела продолжается.