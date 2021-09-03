Жена подозреваемого в похищении девушки в Нижнем Новгороде сообщила о его пропаже

Жена 39-летнего Сергея С., который подозревается в удерживании в подвале и изнасиловании 23-летней девушки, заявила о его пропаже. Она просит помочь ей с поисками. Видеообращение женщины оказалось в распоряжении «360».

«Друзья, мне очень нужна ваша физическая помощь. Если кто-то может присоединиться к поискам моего мужа», — обратилась она ко всем неравнодушным.

Женщина рассказала, что камеры видеонаблюдения фиксировали ее мужа на улице 40-летия Победы, около дома № 17, и в радиусе трех километров от этого места.

«Большая просьба помочь, приехать на его поиски», — добавила она.

Тем временем в СМИ появляются подробности этой истории. Life сообщил, что Сергей С. познакомился с 23-летней Елизаветой на сайте знакомств, после переписки пригласил ее на свидание. Они встретились 23 августа у дома девушки. Он пообещал отвезти ее в ресторан.

По дороге мужчина якобы предложил новой знакомой заняться сексом в машине, но получил отказ. Тогда он надел на ее руки игрушечные наручники, связал и попытался изнасиловать, но у него ничего не вышло, утверждает издание.

После этого мужчина, по данным СМИ, повез Елизавету в гараж, где был подвал, и там привел свой план в действие. Девушка оставалась в гараже до 2 сентября. Все это время ее разыскивали семья и полиция.

Ранее появлялась информация о том, что девушка пропала 27 августа. В четверг стало известно, что ее нашли в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. СК открыл уголовное дело. Расследование продолжается.