Жена Картрайта показала, что делала в день смерти рэпера. Видео

Марину Кохал, которая является супругой погибшего рэпера Энди Картрайта, в рамках следственного эксперимента привезли в ее квартиру. Там она показала, где находились останки мужа.

На кадрах, которые опубликовал Следственный комитет РФ, появляется Марина в наручниках. Ее привели в квартиру. Там она рассказала и показала, что делала в день, когда нашли останки Картрайта. При этом женщина указала на диван в одной из комнат. Видео опубликовано без звука, поэтому что именно она говорила следователям, непонятно.

Тело Энди Картрайта (Александра Юшко) обнаружили в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга 29 июля. Останки расчленили, их части упаковали в несколько пакетов. Жена исполнителя Марина Кохал утверждает, что Александр скончался от передозировки наркотиков. Поэтому, чтобы якобы не разочаровывать его фанатов, она решила избавиться от трупа и представить все как исчезновение.

Следствие считает, что супруга убила Юшко, а потом попыталась замести следы преступления.

«Марина Кохал таким пещерным способом пыталась избавиться от улик, что здесь нужен большой профессионализм экспертов, чтобы установить причину смерти», — утверждает адвокат семьи Картрайта Антон Кобит.

Кохал арестовали 3 августа на два месяца. Ее адвокаты считают такое решение несправедливым.