Железнодорожные детали украли в Керчи

Троих жителей Керчи заподозрили в хищении деталей верхнего строения железнодорожного пути. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следователей, ранее неоднократно судимые мужчины пробирались на территорию железнодорожной станции, а после крали оттуда имущество и продавали скупщикам.

«В итоге мужчины похитили свыше 160 подкладок под рельсы, а также другие металлические детали верхнего строения пути — клеммы и болты, это около 1200 кг металла», — рассказали в ведомстве.

Кражи происходили с июля по август 2021 года. Сумма ущерба составила более 76 тысяч рублей. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Кража».