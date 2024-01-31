Эксклюзив 31 января 2024, 22:36 «Желала смерти». Щелковские подростки избили школьницу за постоянные оскорбления Следователи задержали одного из участников избиения школьницы в Щелкове

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Конфликт между 14-летней школьницей и группой подростков в городском округе Щелково обернулся уголовным делом. Подмосковный главк СК обратил внимание на разошедшееся в социальных сетях видео с кадрами избиения девочки и завел уголовное дело о хулиганстве. Одного из напавших доставили на допрос к криминалистам. Об этом «360» сообщил отец мальчика.

На разошедшихся в социальных сетях кадрах видно, как девочка встречает своих обидчиков на дороге. Практически сразу после приветствия под ее ноги прилетела дымовая шашка, а затем ударом ноги в грудь школьницу уронили в сугроб. Били двое: мальчик и его подруга. Школьница пыталась убежать, но ее быстро нагнали, снова уронили в снег и продолжили избивать.

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Отец доставленного на допрос парня заявил, что сын с избитой школьнице знаком давно и находился не в очень хороших отношениях, как и вся компания.

«Она не раз их оскорбляла, желала смерти родителям. Ребята приехали просто погулять, а встретили ее. Хотели поговорить, но что-то пошло не так», — рассказал собеседник «360».

Мужчина подчеркнул, что ни в коем случае не выгораживает сына и считает его поступок аморальным и требующим наказания. Он добавил, что следователь задавал сыну вопросы о том, знает ли он о сериале «Слово пацана» и снималось ли видео ради лайков. Но на все мальчик ответил отрицательно.

Отец подчеркнул, что из-за распространения видео ему страшно за ребенка, потому что в комментариях пользователи социальных сетей, не зная всей ситуации, пообещали найти его и покалечить.

«У меня от этих угроз волосы дыбом встают. Я уже боюсь, что сын выйдет на улицу и ему оторвут руки и ноги. И чем они станут отличаться от него? Никакой самосуд недопустим», — подчеркнул он и пообещал, что сын ответит по всей строгости.

Представители пострадавшей школьницы общаться с журналистами не захотели, но из осведомленных источников «360» выяснил, что физических травм девочка не получила. Однако нападение сказалось на ее психологическом состоянии. Ей начали сниться кошмары о ее обидчиках.