Желающий заработать на криптовалюте ростовчанин отдал 4,4 млн рублей мошеннику

Житель Ростова-на-Дону хотел вложить свои накопления в криптовалюту и заработать на бирже, но нарвался на мошенника и потерял 4,4 миллиона рублей. Историю обмана доверчивого ростовчанина рассказали в УМВД по Ростовской области.

Как сообщает rostovgazeta.ru, пострадавший через интернет начал общение с незнакомцем, который рассказал, что работает в инвесткомпании. Новый знакомый предложил ростовчанину вложить свои накопления в криптовалюту.

Мужчина перечислил лжеброкеру четыре миллиона рублей, после чего мошенник попросил перевести еще 400 тысяч рублей, чтобы якобы получить возможность вывести деньги. Потерпевший выполнил очередное требование, однако через некоторое время понял, что не получит обещанную ему криптовалюту и обратился в правоохранительные органы.

По факту мошенничества завели уголовное дело, фигуранту которого может грозить до 10 лет колонии.