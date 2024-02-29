Криминал 29 февраля 2024, 09:36 Желающих трудоустроиться москвичей обманули на 30 млн рублей Shot: брокеров из «Москва-Сити» обвинили в мошенничестве на 30 млн рублей РИА «Новости»

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В Москве около 40 человек пожаловались на обман при трудоустройстве и обучении работе на бирже. Желая стать успешными брокерами, они лишились 30 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Предполагаемые мошенники действовали из «Москва-Сити». Желающим получить работу брокера они предлагали место в одной из нескольких фирм, но для трудоустройства просили пройти обучение в группе из 10-15 человек и внести депозит от 300 тысяч до 9,2 миллиона рублей. Соискателей, у которых не оказывалось нужной суммы, убеждали взять кредит. Деньги принимали наличными или на биткоин-кошелек.

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Тем, кто не искал работу, но мечтал о пассивном доходе, предлагали второй вариант — вклады под большие проценты. Только один подозреваемый получил от восьми пострадавших 6,7 миллиона рублей. В общей сложности в полицию решили обратиться почти 40 жителей Москвы. Они оценили ущерб в 30 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге задержали пособников телефонных мошенников. Они вывели за границу 150 миллионов рублей, похищенных у россиян.