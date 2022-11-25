Эксклюзив 25 ноября 2022, 23:00 «Ждем вторых прений». Адвокат Руссо остался доволен решением присяжных по покушению на убийство певца Адвокат певца Руссо: обжаловать решение коллегии присяжных не будем Pxhere

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Присяжные заседатели признали виновными двух соучастников, причастных к покушению на убийство певца Авраама Руссо. Адвокат артиста Андрей Алешкин в беседе с «360» высказал свое мнение о вердикте коллегии.

По словам правозащитника, для них, как для потерпевшей стороны, решение присяжных было вполне ожидаемым. Доказательств по делу было достаточно, отметил Алешкин.

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«Коллегия вынесла, с моей точки зрения, верный вердикт. Мы, как сторона потерпевшая, вердиктом довольны, обжаловать его не будем. Ждем вторых прений», — сказал адвокат.

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Он добавил, что вместе с Руссо надеется на полное удовлетворение исков, которые связаны с компенсацией морального вреда.

Решение по делу о покушении на убийство певца приняли 25 ноября в Хамовническом районном суде Москвы. Коллегия признала виновными трех фигурантов дела. Однако присяжные решили, что Трясников не заслуживает снисхождения, тогда как поставщик оружия Джура и киллер Демкин его заслужили. По версии следствия, организовать покушение на убийство артиста решил бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов из-за личной неприязни.