Жарившего еду на Вечном огне вандала в Кронштадте не арестовали

Вандала, который пожарил еду на Вечном огне в Кронштадте, нашли по горячим следам. Следствие просило о его аресте, однако суд отказал в такой мере пресечения.

«Поликарпов задержан 26 мая, на следующий день ему было предъявлено обвинение по статье „Надругательство над надмогильным сооружением“. Следствие просило арест, суд следствию отказал», — приводит РИА «Новости» текст сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Сейчас следствие может выбрать задержанному меру пресечения, которая не связана с лишением свободы.

Когда вандала задержали, против него возбудили дело по статье «Вандализм», которое позже переквалифицировали на более тяжкую статью «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Ранее в полиции Кронштадта «360» рассказали об инциденте, который произошел поздно вечером 24 мая. Группа людей приехала на Якорную площадь на автомобиле и пожарила еду на Вечном огне.

На следующий день в правоохранительные органы обратился директор музея истории Кронштадта с заявлением о вандализме. Полицейские изучили запись с камеры наружного видеонаблюдения и нашли Николая Поликарпова 1984 года рождения. С ним были еще две девушки.