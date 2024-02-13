Криминал 13 февраля 2024, 14:50 Жалобу арестованной за сережки с радугой девушки отклонили в суде Нижегородский суд отклонил жалобу россиянки, арестованной за сережки с радугой РИА «Новости»

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Жалобу россиянки Анастасии Ершовой, которую арестовали на пять суток за сережки с радугой, отклонили в Нижегородском областном суде. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вынесенное по делу об административном правонарушении <...> постановление Сормовского районного суда от 31 января 2024 года <...> в отношении Ершовой Анастасии Михайловны оставить без изменений», — сказал судья Орест Шевченко.

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Он отклонил жалобу Ершовой и ее адвоката Артема Никитина. В конце января Сормовский районный суд назначил девушке пять суток ареста по статье о пропаганде или публичном демонстрировании символики ЛГБТ*. Поводом послужили серьги в форме лягушек, на которых виднелись семь цветов радуги.

При этом в символике ЛГБТ* палитра состоит из шести цветов — там нет голубого. Детский омбудсмен Республики Татарстан Ирина Волынец в беседе с «360» предположила, что суд мог совершить ошибку.

*«Международное движение ЛГБТ» — запрещенная в России экстремистская организация.