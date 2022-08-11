«Здесь ее убил». Подозреваемый рассказал, как расправился с порноактрисой в Петербурге

Уроженцу Омской области, которого подозревают в убийстве порноактрисы в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение, сообщила пресс-служба СК Северной столицы. Следователи работают над закреплением доказательной базы в отношении задержанного.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СК по Санкт-Петербургу. Там уточнили, что предполагаемый убийца нанес жертве не менее пяти ножевых ударов в область шеи. Девушка скончалась на месте. Кадры со следственного эксперимента опубликовало РИА «Новости».

«Я жил в этой квартире, здесь ее убил», — рассказал задержанный. Он также показал, что сделал это. По словам молодого человека, они с убитой лежали на кровати, когда он взял нож и ударил ее в шею.

Накануне стало известно о гибели известной порноактрисы. Ее тело обнаружили в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, убить девушку мог ее парень. В Сети появилась информация, что жертва якобы сама попросила это сделать из-за нелегкой жизни.