Заживо похоронившему одноклассника из-за 500 рублей мужчине вынесли приговор

В суде Свердловской области вынесли приговор Сергею Асерхлицыну, который заживо похоронил своего одноклассника из-за долга в 500 рублей. Его обвинили в убийстве и похищении и приговорили к 15 годам колонии строгого режима, написал E1.Ru.

Пропавшему в 2016 году Кириллу Смирнову на момент похищения было 22 года. Его долго искали отряды поисковой службы «Лиза Алерт» и сотрудники полиции, но найти не могли. Следователи решили возбудить уголовное дело только в 2020 году, когда предположили криминальный путь исчезновения человека.

Правоохранители вышли на друзей Смирнова, которые видели его последними и которые изначально отрицали свою причастность к пропаже, но спустя четыре года один из них сознался и рассказал историю об Асерхлицыне. Он признался в причастности к случившемуся и показал, где закопано тело. Там же нашли останки.

В Следственном комитете объяснили, что под угрозами Смирнова заставили самому копать себе могилу, а затем скинули его в яму и засыпали землей. Двое других соучастников преступления погибли.