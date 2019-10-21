«Зажал рот, завел сюда»: саратовский убийца рассказал, что сделал с Лизой Киселевой

Признавшийся в убийстве Лизы Киселевой Михаил Туватин рассказал правоохранителям о своих действиях с девочкой возле гаражей. Его повествование было спокойным, будто он говорит не об убийстве, а о своем обычном дне.

Туватину в понедельник предъявили обвинение в убийстве девятилетней Лизы Киселевой. Он признал вину. В ролике, который опубликовал Следственный комитет, Туватин довольно буднично рассказал правоохранителям, как расправился со школьницей.

Проходя мимо, она сказала что-то насчет гаражей. Дальше я развернулся, зажал ей рот и завел ее сюда (показал на дверь гаража — прим.ред) Михаил Туватин.

Именно после этого дня на поиски Лизы Киселевой бросился весь город — девочка пошла в школу, но не присутствовала за занятиях. Тело школьницы нашли спустя день, 10 октября. Выяснилось, что убийца задушил девочку. В тот же день задержали Туватина.