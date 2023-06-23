Криминал 23 июня 2023, 16:40 Завысившая цены на квартиры для детей-сирот чиновница из Подмосковья предстанет перед судом СК Подмосковья сообщил о передаче в суд дела чиновницы, оставившей без жилья пять сирот РИА «Новости»

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Уголовное дело в отношении бывшего руководителя контрактной службы администрации Раменского городского округа, чьи действия оставили без квартир пять детей-сирот, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

В ведомстве сообщили, что в 2021 году чиновница отвечала за покупку за счет областного бюджета квартир для оставшихся без родителей детей. В интересах одной строительной организации она завысила максимальную стоимость недвижимости и обеспечила фирме победу на электронном аукционе, вмешавшись в проведение торгов.

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В результате без жилья остались пять детей-сирот, а региональный бюджет понес ущерб на более чем 37 миллионов рублей. Сотруднице администрации предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

В ходе расследования дела следователи допросили более 80 свидетелей, провели более 30 обысков и получили результаты оценки 30 судебных экспертиз. Все собранные доказательные материалы вины бывшей чиновницы передали в Раменский городской суд.