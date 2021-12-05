Завхоз во Владикавказе устроил поджог в школе с детьми из мести

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге школы. Внутри в тот момент находились дети. По данным правоохранителей, подозреваемый работал завхозом — он сделал это из мести.

Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа». Там уточнили, что подозревают местного жителя 1965 года рождения. В пресс-службе МВД по Республике Осетия — Алания отметили, что он работает завхозом в школе № 48. Мужчина пытался поджечь подсобное помещение под лестничной площадкой учебного заведения.

«3 декабря, примерно в 11:00, в школе № 48 произошло возгорание, более 500 человек были эвакуированы, пострадавших нет. По предварительным данным, 57-летний мужчина, работающий в учебном заведении завхозом, совершил поджог на почве личной неприязни к одному из работников школы», — сказано в сообщении.

Полиция продолжает расследование дела. Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. После всех проверок будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.