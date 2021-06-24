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    24 июня 2021, 22:20

    Завершено расследования кражи газового конденсата в ЯНАО

    Дарья Морозова

    Задержаны подозреваемые в краже газового конденсата в ЯНАО. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

    Выяснилось, что топливо было похищено из цистерны на станции Фарафонтьевской. Всего слили более 60 кубов топлива, ущерб составил около 800 тысяч рублей.

    В краже подозреваются трое жителей Нового Уренгоя. По данным следствия, они заранее купили нужное для кражи оборудование, а потом полученное топливо продали. Сейчас предполагаемые преступники задержаны, дело уже передали в суд.