Завершено расследования кражи газового конденсата в ЯНАО

Задержаны подозреваемые в краже газового конденсата в ЯНАО. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Выяснилось, что топливо было похищено из цистерны на станции Фарафонтьевской. Всего слили более 60 кубов топлива, ущерб составил около 800 тысяч рублей.

В краже подозреваются трое жителей Нового Уренгоя. По данным следствия, они заранее купили нужное для кражи оборудование, а потом полученное топливо продали. Сейчас предполагаемые преступники задержаны, дело уже передали в суд.