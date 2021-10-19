Завершено расследование дела о хулиганстве в московском метро

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хулиганстве в отношении трех человек, которые спровоцировали конфликт в метро Москвы. Об этом сообщили на сайте СК.

По статье «Хулиганство» обвинили трех мужчин в возрасте 27, 30 и 36 лет. Вечером 12 октября они ехали в вагоне поезда, следовавшего от станции «Волгоградский проспект» до «Текстильщиков», и начали проявлять агрессию по отношению к женщине. За нее заступились другие пассажиры. Завязался конфликт, в ходе которого трое фигурантов применили насилие и угрожали окружающим, находившимся в вагоне. В СК отметили, что с учетом переполненного вагона это имело повышенную общественную опасность.

Все трое были задержаны и помещены под стражу. Расследование находилось на контроле главы СК Александра Бастрыкина. Дальнейшую судьбу фигурантом определит суд.

Ранее было опубликовано видео допроса задержанных после конфликта в метро. СК также обнародовал кадры самой потасовки в вагоне.

Проверку после конфликта полиция начала после появления ролика, снятого очевидцем.