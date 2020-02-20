Завершено расследование дела экс-главбуха Минюста

Доказана ее вина по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». В течение полугода Лысова незаконно начисляла себе и другим сотрудникам деньги фонда заработной платы. Всего было похищено более пяти миллионов рублей.

Обвиняемая призналась в совершенном преступлении и возместила все средства.