Завершено расследование дела экс-главбуха Минюста
Следственный комитет закончил расследование по делу о мошенничестве бывшего главного бухгалтера Минюста России Натальи Лысовой. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Доказана ее вина по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». В течение полугода Лысова незаконно начисляла себе и другим сотрудникам деньги фонда заработной платы. Всего было похищено более пяти миллионов рублей.
Обвиняемая призналась в совершенном преступлении и возместила все средства.