Криминал 25 июля 2023, 11:00 Завернутые в мешки бивни мамонта нашли под полом здания в Хабаровском крае Пограничники изъяли из тайника в Хабаровском крае 1,5 тонны бивней мамонта ЦОС ФСБ России / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Пограничники вскрыли в Хабаровском крае тайник с бивнями мамонта стоимостью 50 миллионов рублей. Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что они весили 1,5 тонны.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресечен незаконный оборот палеонтологических останков мамонтовой фауны», — сообщили в ведомстве.

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Тайник обнаружили под деревянным полом нежилого здания в Бикинском районе. Силовики достали более 1,5 тонн мамонтовых бивней, завернутых в полипропиленовые мешки. Документов о законности их добычи владельцы схрона не предъявили. Стоимость находки оценили в 50 миллионов рублей.

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Похожий случай произошел в апреле в Москве, сообщил «Царьград». Через таможню в Шереметьеве пытались переправить в Китай ящики с тонной бивней мамонтов на 20 миллионов рублей. Фирма-отправитель оформила груз как поделочный материал.