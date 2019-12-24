Завернутое в полиэтилен тело нашли на свалке в Ленобласти
В Ленинградской области правоохранители задержали 46-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, на прошлой неделе после исчезновения 42-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Его тело нашли накануне на свалке, завернутым в полиэтиленовый пакет. Подозреваемого задержали в одном из садоводств. Оказалось, что он уже привлекался к ответственности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.