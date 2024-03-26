Криминал 26 марта 2024, 13:33 Завербованных СБУ агентов задержали в Запорожской области ФСБ в Запорожской области задержала жителей, завербованных ГУР МО Украины РИА «Новости»

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Оперативники ФСБ по Запорожской области задержали мужчин, которых для совершения терактов завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба управления областного ведомства.

Один из задержанных в марте 2023 года оказался завербован ГУР МО Украины в городе Запорожье. После обучения минно-взрывному делу он вернулся на территорию, подконтрольную российским войскам, где привлек отца для выполнения заданий по организации терактов в регионе.

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Фигуранты с августа по декабрь 2023 года совершили несколько терактов на объектах Минобороны России, заявили в УФСБ по Запорожской области. Против них завели дела по статье о государственной измене.

Ранее правоохранители задержали в Крыму участника украинского националистического батальона. Следователи установили, что он участвовал в деятельности незаконного формирования с 2015 года. Против фигуранта завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.