Завели уголовное дело на мужчину, который стрелял в Краснодаре
Уголовное дело завели на мужчину, который пьяным стрелял в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Об этом сообщил Telegram-канал «Телетайп Краснодара» со ссылкой на местную прокуратуру.
По данным сайт «Юга.ру», нарушитель открыл стрельбу после того, как на его глазах произошло ДТП. Он выстрелил в воздух из пистолета.
Ему предъявили обвинения по двум статьям: «Хулиганство с применением оружия» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия». Стрелку грозит штраф до 500 тысяч рублей и ограничение свободы до пяти лет, либо общественные работы.