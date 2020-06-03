Завели уголовное дело на мужчину, который стрелял в Краснодаре

По данным сайт «Юга.ру», нарушитель открыл стрельбу после того, как на его глазах произошло ДТП. Он выстрелил в воздух из пистолета.

Ему предъявили обвинения по двум статьям: «Хулиганство с применением оружия» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия». Стрелку грозит штраф до 500 тысяч рублей и ограничение свободы до пяти лет, либо общественные работы.