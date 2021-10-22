Заведующую ямальским детсадом заподозрили в мошенничестве

В Ноябрьске (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом, которую заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный СК.

Следствие предполагает, что подозреваемая составляла приказы, на основании которых ее подчиненные получали деньги за работы, которые фактически не выполнялись. Она заставляла работников отдавать эти деньги ей. Общая сумма превысила 400 тысяч рублей.