Криминал 06 июля 2023, 10:47 Заведующую детсадом и специалиста опеки задержали в Екатеринбурге по делу о гибели ребенка СК: в Екатеринбурге задержали двух работников соцсферы после убийства 6-летнего мальчика РИА «Новости»

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Сотрудника детского сада и специалиста управления социальной политики Екатеринбурга задержали в рамках расследования дела о халатности, возбужденного после убийства шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в региональном СК.

«В рамках расследования уголовного дела о халатности <…> третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области задержаны сотрудник детского сада и специалист опеки и попечительства», — уточнили в ведомстве.

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Исполняющей обязанности заведующей детским садом предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, специалисту опеки и попечительства — в халатности, повлекшей смерть человека.

По данным следствия, подозреваемые знали об истязании ребенка, но не приняли мер.

Тело ребенка нашли 29 июня в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе. Подозреваемую в убийстве мальчика в Екатеринбурге опекуншу отправили в СИЗО почти на два месяца.