Заведующая детсадом во Ивановской области отнимала у сотрудников часть зарплаты

Уголовное дело завели на заведующую детского сада в Ивановской области. Она заставляла сотрудников отдавать ей часть зарплаты. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным следствия, это длилось пять месяцев. Женщина незаконно выписывала штрафы своим сотрудникам. Общая сумму ущерба составила более 160 тысяч рублей. Прокуратура завела уголовное дело, идет расследование. Правоохранители выясняют обстоятельства совершенного преступления.