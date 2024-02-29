29 февраля 2024, 19:00
Заведующая детсадом в Белгородской области ввела должность психолога и присваивала зарплату
В Белгородской области пройдет суд над заведующей детсадом в Алексеевском горокруге, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом написал сайт bel.ru.
Сообщается, что в январе 2021 года обвиняемая издала фиктивный приказ о принятии в учреждение педагога-психолога. В итоге управление образования начисляло работнику зарплату, а распоряжалась ею заведующая детским садом.
Реклама
В период следствия обвиняемая возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направили в суд.
Мошенничество
Реклама
Реклама