Криминал 29 февраля 2024, 19:00 Заведующая детсадом в Белгородской области ввела должность психолога и присваивала зарплату

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В Белгородской области пройдет суд над заведующей детсадом в Алексеевском горокруге, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом написал сайт bel.ru.

Сообщается, что в январе 2021 года обвиняемая издала фиктивный приказ о принятии в учреждение педагога-психолога. В итоге управление образования начисляло работнику зарплату, а распоряжалась ею заведующая детским садом.

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В период следствия обвиняемая возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направили в суд.