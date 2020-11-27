Заведующая детсадом присвоила 1,3 млн рублей на Кубани
Заведующая детским садом в станице Староминской присвоила 1,3 миллиона рублей. 26 ноября женщине вынесли приговор, пишет сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.
Уточняется, что жительница Кубани фиктивно устраивала на должности людей, которые не выполняли свою работу. «Мертвым душам» выплачивали зарплату и премии. Женщина распоряжалась деньгами по своему усмотрению.
В отношении заведующей завели уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». На судебном заседании подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также она два года не сможет занимать должности представителя власти в государственных и муниципальных органах.
Помимо прочего, с осужденной взыскали 700 тысяч рублей в пользу муниципалитета и арестовали ее имущество.